Sexy Referee: Sie liebt Putin & pfeift bei Männern

Auf Instagram ist die fesche russische Schiedrichterin längst ein Star. Und sie liebt Präsident Vladimir Putin: "Er tut so viel für den russischen Sport", wird sie etwa in Bild am Sonntag zitiert.

Foto: Instagram

Was viele Spieler, die nach Ekaterinas Pfeife tanzen müssen, besonders freuen wird: Ekaterina ist derzeit Single.

Foto: Instagram

Ekaterina träumt davon, Profi- Referee zu werden und auch einmal internationale Spiele zu leiten: "Dafür würde ich locker auf eine Karriere als Model verzichten."

Foto: Instagram