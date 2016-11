Sexy Lindsey Vonn spielte mit Rücktrittsgedanken!

Verwirrt? Dem kann abgeholfen werden: Was Ingemar Stenmark anbelangt, sorgt für Vonn die Aussicht, dessen Rekord von 86 Weltcup- Siegen knacken zu können, für den Antrieb, noch nicht aufzuhören. Denn sexy Lindsey selbst hält derzeit bei 76 Siegen. "Ich bin so knapp dran!", schüttete sie gegenüber dem US- Sender NBC ihr Herz aus.

Hier im Video sehen Sie eine satirische sportkrone.at- Auseinandersetzung mit Lindseys verspieltem Hund!

Und das koreanische Wintersport- Zentrum, von dem bereits die Rede war, heißt Pyeongchang und ist Ausrichter der Olympischen Winterspiele 2018. Da will die dann 34- jährige Speed- Queen zu ihren bisher überraschend wenigen Olympia- Medaillen (Gold und Silber in Abfahrt und Super- G 2010 in Vancouver) weitere hinzufügen.

Voraussetzung dafür sei allerdings die körperliche Fitness, die Vonn in den vergangenen Monaten und Jahren immer wieder mal abhandenkam. Verletzungen - zum Teil auch schwerwiegende - "säumten" ihren Weg, derzeit hält sie ein im Training erlittener Oberarm- Bruch von den Ski- Pisten fern. "Das ist die schmerzhafteste Verletzung, die ich jemals gehabt habe. Einfach brutal!"