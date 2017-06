"Sexverbrecher ist zu billig davongekommen"

"Ich habe Schreie gehört, dachte erst nichts Schlimmes, doch sie wurden immer gellender", erinnert sich der Wiener am Montag. Das Herrl reagierte mit seinem Vierbeiner geistesgegenwärtig: Sie eilten zur Frau, erkannten die Sexattacke.

Der junge Afghane wurde festgenommen. Foto: "Krone"-Leserreporter

"Ich habe ihn in den Schwitzkasten genommen"

"Ich bin hingegangen, habe ihm eine geklescht und ihn in den Schwitzkasten genommen", so Andreas. Ein weiterer Zeuge und ein Urlauberehepaar aus der Schweiz kamen zu Hilfe. Mit vereinten Kräften fixierten die couragierten Helfer den Sextäter am Boden, während Hündin "Kelly" den Täter in Schach hielt.

"Im Nachhinein steigt die Wut auf"

"Hut ab vor der Polizei! Sie waren nach dem Notruf sofort da und haben den Kerl festgenommen", so der bescheidene Retter, der sich dennoch über die Konsequenzen für den Sexttäter Gedanken macht: "Im Nachhinein steigt die Wut auf, dass der Täter zu billig davongekommen ist." Mit dem Nachsatz: "Wenn ich noch mal in so einer Situation wäre, würde ich es anders lösen - gewalttätiger."

