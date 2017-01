Sexuelle Übergriffe: Weiteres Opfer in Tirol

Nachdem bereits mehrere Frauen bei der Polizei Anzeige wegen sexueller Belästigung in der Silvesternacht erstattet hatten , ist nun in Tirol ein weiterer Fall bekannt geworden. Eine 28- Jährige berichtete gegenüber den Beamten, auf einer Lokaltoilette in Innsbruck von einem Unbekannten sexuell belästigt worden zu sein.