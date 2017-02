Sextäter mit 14- jährigem Opfer in Hotel ertappt!

Zum Zugriff kam es bereits am 3. Februar, der Fall wurde aber erst jetzt bekannt. Der 48- Jährige hatte den Buben mit Geldversprechen von mehreren Hundert Euro in das Hotelzimmer gelockt, das Opfer wollte jedoch zunächst nicht mit dem Mann mitgehen. Daraufhin nahm ihn der Deutsche bei der Hand, so Polizeisprecher Patrick Maierhofer zur APA.

Der mutmaßliche Sextäter verriegelte daraufhin die Zimmertür, zog dem Teenager die Kleidung aus und wollte sich an ihm vergehen. Doch noch bevor das passieren konnte, griffen die Beamten des Landeskriminalamtes ein und nahmen den 48- Jährigen fest. Über ihn wurde die U- Haft verhängt.

Via Internet Kontakt zu Opfern gesucht

Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass der Verdächtige unter den Profilnamen "Beno Lauber" und "Beno Laubar" bereits mehrfach in sozialen Netzwerken versucht hatte, mit Kindern und Jugendlichen in Kontakt zu treten - teilweise über die Chat- Funktion, teilweise auch über Video- Chats. Dort animierte er seine Opfer zum Teil ebenfalls zu sexuellen Handlungen, so Maierhofer.

Derzeit sind in Österreich sechs derartige Fälle bekannt, bei denen der Verdächtige per Internet Kontakt mit den Opfern aufnahm, auch hier zum Teil per Video- Chat. Zu einem persönlichen Kontakt kam es bei diesen Fällen nicht. Drei der Opfer sollen in Oberösterreich beheimatet sein, eines in Wien, bei den beiden übrigen ist der Aufenthalt laut Polizei noch unbekannt.

Suche nach weiteren Opfern

Allerdings gehen die Ermittler davon aus, dass es noch weitere Opfer gibt. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden daher Lichtbilder des mutmaßlichen Täters veröffentlicht.

Die Polizei bittet, (auch vertrauliche) Auskünfte weiterer möglicher Opfer bzw. Hinweise zum Profilnamen des Täters oder zum Lichtbild an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01/31310- 33800 bekannt zu geben.