Sextäter entblößte sich in Park vor 33- Jähriger

Im niederösterreichischen Waidhofen an der Ybbs ermittelt die Polizei in einem Fall sexueller Belästigung: Am 27. Oktober hatte sich ein Unbekannter vor einer auf einer Parkbank sitzenden Frau entblößt. Als sie laut schrie und flüchten wollte, packte er die 33- Jährige am Arm. Sie konnte sich losreißen und wegrennen.