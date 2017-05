Sextäter (47) in Haft: Weitere Fälle in OÖ bekannt

Eine nun ausgeforschte Frau soll bereits im November 2007 von dem Verdächtigen sexuell belästigt worden sein. Sie hatte gerade in einer Linzer Bar aufgeräumt, als sie von dem Mann und einem Unbekannten angegriffen wurde. Es gelang ihr jedoch, sich loszureißen und mit Unterstützung eines Kellners zu flüchten.

Frau wurde zweimal Opfer

Der zweite Fall ist besonders tragisch: Bei dem Opfer handelt es sich laut Polizei um jene Frau, die heuer im März nur knapp der Vergewaltigung entkommen ist. Der Beschuldigte soll ihr damals in einem Lokal Drogen verabreicht und sie dann in einen Raum gesperrt haben, um sich an ihr zu vergehen. Als ihr Freund kam, ließ er von ihr ab. Im Lauf der Ermittlungen stellte sich nun heraus, dass der 47- Jährige bereits im Sommer 2015 versucht hatte, diese Frau zu vergewaltigen, und unerkannt geflohen war.

Foto: APA/Helmut Fohringer (Symbolbild)

Der vierte, ebenfalls bereits länger bekannte Vorfall betrifft eine junge Frau, der der Mann am 7. April 2016 ebenfalls K.- o.- Tropfen untergejubelt und sie vergewaltigt haben dürfte. Der amtsbekannte Mann befindet sich in Untersuchungshaft.