Sexattacke in Tulln: "Sollte Kampfkunst erlernen"

Das Sexverbrechen dreier tatverdächtiger Migranten an einer 15- Jährigen bringt im niederösterreichischen Tulln die Volksseele zum Kochen. Weil es sich bei den mutmaßlichen Tätern um Flüchtlinge handeln soll, werde die Zuteilung weiterer vorerst verweigert. Verlangt wird unter anderem die Schließung der Unterkunft in der örtlichen Zuckerfabrik Agrana. krone.at fragte Passanten in Tulln, was sie von der Maßnahme halten.