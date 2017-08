Sexattacke auf Rolltreppe in U- Bahn: Täter in Haft

Nach der Sexattacke am Montag meldete sich ein zweites Opfer. Die 17- Jährige soll am selben Tag um 21.40 Uhr, also nur kurze Zeit vor dem ersten Übergriff, ebenfalls von einem Mann auf der Rolltreppe der U- Bahnstation in Wien- Landstraße unsittlich im Intimbereich berührt worden sein.

Verdächtiger aus Obdachlosenmilieu

Fünf Beamte der Bereitschaftseinheit erkannten den Verdächtigen am Mittwoch auf Bildern der Überwachungskamera am Praterstern wieder. Bei dem Mann handelt es sich um einen 36- jährigen Tschechen. Er dürfte dem Obdachlosenmilieu zugehören und verfügt in Österreich über keinen Wohnsitz.

Weil er besachwaltet ist, war eine Beschuldigteneinvernahme bisher nicht möglich. In einer ersten Reaktion hatte er die Übergriffe jedenfalls nicht abgestritten. "Ihm ist auch klar, dass er das auf den Bildern ist", so Polizeisprecher Harald Sörös.

Foto: APA/Robert Jäger (Symbolbild)

Ermittlungen laufen

Noch am Donnerstag hat die Staatsanwaltschaft U- Haft für den mutmaßlichen Täter beantragt. Nachdem die 24- Jährige von den Ermittlern erneut telefonisch befragt worden war, ermittelt die Polizei in beiden Fällen nun wegen sexueller Belästigung.

Ursprünglich war im Fall der 24- Jährigen bei den bisherigen Ermittlungen von Vergewaltigung ausgegangen worden. Beide Opfer sollen am Donnerstag einvernommen werden.