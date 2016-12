Sexattacke: Afghanen fielen in Zug über Frau her

Erneut ist es zu einer Sexattacke in einem Zug gekommen: Zwei Afghanen belästigten in der Nacht auf Sonntag in einem Regionalzug zwischen Graz und Bruck an der Mur eine 29- jährige Frau sexuell und stießen sie zu Boden. Der 15- und der 17- Jährige wurden am Bahnhof Pernegg festgenommen.