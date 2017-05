Sexattacke: 19- Jährige auf Toilette eingesperrt

Brutale Sex- Attacke am frühen Samstagmorgen in einem Innsbrucker Lokal! Ein Italiener sperrte eine 19- Jährige in der Damentoilette ein und versuchte sie dort zu vergewaltigen. Die junge Frau konnte sich glücklicherweise wehren, couragierte Lokalbesucher hielten den mutmaßlichen Täter bis zum Eintreffen der Polizei fest.