Sex- Unhold in Kärnten: Arzt als Täter überführt!

"Mama, was macht der Mann da im Auto?" - Schon längere Zeit häuften sich Meldungen besorgter Mütter aus einer Wohnsiedlung über einen Exhibitionisten, der ungeniert in der Öffentlichkeit und sogar vor Kindern und Jugendlichen in seinem Wagen onanierte. "Aus diesem Grund haben sich die Kollegen der Polizeiinspektion und des Kriminalreferates in Zivil auf die Lauer gelegt. Schon am zweiten Tag konnten sie den Täter in flagranti schnappen!", freut sich Polizeisprecher Rainer Dionisio über den raschen Fahndungserfolg.

Foto: APA/Barbara Gindl

Handlungen, um Druck abzubauen

Als die Beamten dann die Identität des Mannes überprüften, staunten sie nicht schlecht: Es handelt sich um einen Kärntner Arzt! Der angesehene Chirurg soll sofort gestanden und sogar erklärt haben, was ihn zu den Wahnsinnshandlungen getrieben hätte: Er brauche den Kick, bei sexuellen Aktivitäten beobachtet zu werden. So habe er den Druck seiner schwierigen beruflichen Tätigkeit abbauen können.

Mehrere Anzeigen

Die Polizei hat Strafanzeige wegen sexueller Belästigung und öffentlicher geschlechtlicher Handlungen erstattet. An der Justiz liegt es nun, zu beurteilen, ob der Mann nicht auch eine Therapie bräuchte und wie sich sein Verhalten mit seiner Arbeit vereinbaren lässt.

Kerstin Wassermann, Kronen Zeitung