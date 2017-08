Sex- Übergriffe in Wien: Täter jetzt in U- Haft!

"Über den nach sexuell motivierten Übergriffen in Wiener U- Bahn- Stationen festgenommenen Mann ist am Samstag vom Landesgericht für Strafsachen die U- Haft verhängt worden" - das teilte Gerichtssprecherin Christina Salzborn mit. Als Haftgründe wurden Flucht- und Tatbegehungsgefahr angenommen. Der verdächtige Serientäter soll erstmals bereits am 31. Mai eine junge Frau bedrängt haben. Somit sind mittlerweile drei mögliche Opfer bekannt. In einer ersten Einvernahme verharmloste der Verdächtige die ihm angelasteten Übergriffe.