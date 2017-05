Sex- Übergriff auf 15- Jährige: Opfer schrie laut

Die 15- Jährige begann zu schreien, als sich der mutmaßliche Täter in der Wohnung in Hallein (Tennengau) über sie hermachen wollte. Wenig später ließ der Mann von ihr ab und sie konnte flüchten. Der Verdächtige ist in Haft, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Verdächtiger in U- Haft

Es kam zu keinem sexuellen Kontakt. Polizisten nahmen den Halleiner in seiner Wohnung fest. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde er wegen Tatbegehungsgefahr in die Justizanstalt Puch Urstein überstellt.