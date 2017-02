Sex- Prozess: Jetzt spricht die "Kreissägen- Domina"

Die Pädagogikstudentin Gabriele P. steht seit Montag in München vor Gericht, weil sie ihren Freund Alex H. - wie berichtet - im Jahr 2008 beim Sexspiel mit einer Handkreissäge umgebracht haben soll. Der brutale Sex- Mord war erst im Vorjahr ans Tageslicht gekommen. Vor Gericht sprach die heute 32- Jährige beim Prozessauftakt darüber, was in den vergangenen Jahren vorgefallen war, wie es dazu kam, dass Alex H. zwar ihre "erste feste, große Beziehung" war - seine Leiche aber letztlich in ihrem Garten gefunden wurde.