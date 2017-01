Serienmörder schlug auch in Deutschland zu

Vor knapp drei Jahren wurde in Kufstein die Leiche der 20- jährigen französischen Austauschstudentin Lucile K. am Ufer des Inns gefunden. Die junge Frau war Opfer eines Gewaltverbrechens geworden, wurde von einem bis dato Unbekannten brutal mit einer Eisenstange erschlagen. Nun kam in den Fall erneut Bewegung: Nach der Ermordung einer 27 Jahre alten Joggerin im deutschen Endingen im November fanden die Ermittler Übereinstimmungen. Beide Frauen dürften ein- und demselben Täter zum Opfer gefallen sein.