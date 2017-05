Serieneinbrecher festgenommen - Komplize flüchtete

In Vorarlberg hat die Polizei am Donnerstag einen mutmaßlichen Serieneinbrecher aus Albanien festgenommen. Seinem Komplizen gelang allerdings die Flucht, eine Fahndung nach ihm wurde bereits eingeleitet. Die beiden Männer waren schon kurz nach Beginn der Einbruchsserie Mitte Mai ins Visier der Ermittler geraten. Den entscheidenden Hinweis gab eine aufmerksame Anrainerin am späten Donnerstagabend.