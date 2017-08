Serena Williams will als Mama stark zurückkommen

Serena Williams will auch als Mutter mit der gleichen Leidenschaft und demselben Ehrgeiz bei den Australian Open auf die Tour zurückkehren! Die 35- jährige US- Amerikanerin, die im vergangenen Jänner mit dem Titel in Melbourne ihren 23. Major- Sieg gefeiert hatte, erwartet mit ihrem Verlobten Alexis Ohanian in weniger als einem Monat ihr erstes Kind.