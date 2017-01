Serena Williams gewinnt ihren 23. Grand- Slam- Titel

Serena Williams hat am Samstag das Schwestern- Duell um den Titel bei den Australian Open gewonnen! Die 35- jährige US- Amerikanerin besiegte Venus Williams nach 82 Minuten mit 6:4 und 6:4 und ist damit nicht nur am Montag wieder Nummer eins der Tennis- Damen: Sie feierte ihren bereits siebenten Melbourne- Titel und vor allem den 23. Grand- Slam- Triumph ihrer Karriere.