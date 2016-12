Serbien: Obdachloser von Kindern verbrannt

In der serbischen Stadt Novi Sad haben drei Buben einen Obdachlosen getötet. Zwei Zwölfjährige und ein 13- Jähriger haben Angaben der Polizei zufolge am Mittwoch Kartons, mit denen sich der schlafende Mann bedeckte, angezündet. Der 64- Jährige ist in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen, ein weiterer Obdachloser (66) kam mit leichten Verletzungen davon.