Sensationell! Michael Schumacher ist auf Facebook

selbst ist aus der Öffentlichkeit seit seinem schweren Skiunfall Ende 2013 verschwunden. Wie es dem zweifachen Familienvater geht, ist nach wie vor unklar. Der mittlerweileJährige hatte sich beim Skifahren ein schweresTrauma zugezogen, war zunächst tagelang in Lebensgefahr geschwebt und monatelang im künstlichen Koma gelegen.

Nach seinem langen Krankenhaus- Aufenthalt wurde er in sein Haus in seiner Schweizer Wahlheimat am Genfer See verlegt. Auf der Seite, die am Sonntagnachmittag bereits über 1,2 Millionen "Gefällt mir"- Klicks zählte, heißt es: "Offizielle Facebook- Seite für die wunderbaren Fans von Michael Schumacher. Das ist das Fahrerlager, in dem sie sich treffen können."

Auch ehemalige Fahrerkollegen reagierten bereits. "Willkommen in den sozialen Netzwerken, Michael!", twitterte Nico Rosberg. Schumacher war mit dem Landsmann drei Jahre lang bei Mercedes in einem Team (2010 bis 2012) gefahren. Rosberg versah seinen Tweet mit dem Hashtag "keepFighting", dazu stellte er ein Symbolbild betender Hände.