Sensation! Ungesetzte Ostapenko steht im Endspiel

Ostapenko ist mit dem Finaleinzug überhaupt Pionierin ihres Landes: In einem Grand- Slam- Finale ist auch bei den Männern noch kein Spieler aus Lettland gestanden. Sie wird sich vom 47. WTA- Rang erstmals in die Top 20 schieben und damit in Wimbledon schon gesetzt sein.

Foto: AFP

Halep schlägt Pliskova

Halep, die als Nummer 3 gesetzte Rumänin, besiegte Karolina Pliskova (CZE- 2) nach exakt zwei Stunden mit 6:4,3:6,6:3 und steht somit zum zweiten Mal nach 2014 im Finale von Roland Garros.

Simona Halep Foto: AP

Für Halep geht es am Samstag nicht nur um ihren ersten Major- Titel, denn wenn sie gewinnt, löst sie am Montag auch die Deutsche Angelique Kerber an der Spitze der WTA- Weltrangliste ab. Pliskova hätte der Finaleinzug dazu gereicht.