Seniorin und Heimhilfe im eigenen Haus überfallen

Eine 88 Jahre alte Frau und ihre 60- jährige Heimhilfe sind in der Nacht auf Mittwoch in einem Haus in Seiersberg- Pirka bei Graz überfallen worden. Beide wurden leicht verletzt. Die vier Täter fesselten die Opfer an den Händen und erbeuteten einen geringen Geldbetrag sowie ein Mobiltelefon. Eine Fahndung verlief bislang ergebnislos.