Seniorin erlitt bei Beerdigung Infarkt - gerettet

"Mich hat der Hilferuf des Bestatters ereilt, als ich am Grab stand und von einem Dorfbewohner Abschied nahm", schildert Karl Hinterwallner. Sofort hastete die ÖAMTC- Legende los. Weil er keine Atmung feststellen konnte, begann er mit der Reanimation. Beinahe gleichzeitig drückte er der ebenfalls am Leichenzug teilnehmenden Monika Hamböck ein Mobiltelefon in die Hand und sagte: "Sofort die Rettung rufen."

Blitzschnell kam ein Rettungswagen aus Böheimkirchen mit Rotkreuz- Sanitäter Martin Gromann sowie den Zivildienstleistenden Tobias Jungmeier und Michael Greibich ein. Wenige Minuten später war auch das Notarztteam aus St. Pölten zur Stelle. Die Patientin konnte ins Leben zurückgeholt werden - und besuchte jetzt erstmals ihre Retter. Das Happy End ist somit perfekt.

Mark Perry und Franz Crepaz, Kronen Zeitung