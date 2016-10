"Seltsamster Stern der Galaxie" verblüfft Forscher

Mithilfe der "Kepler"- Daten, die von 2009 bis 2013 erhoben wurden, fanden Josh Simon von der Carnegie Institution for Science und Ben Montet vom California Institute of Technology heraus, dass das Licht von KIC 8462852 während der ersten drei Beobachtungsjahre um fast ein Prozent schwächer wurde und dann plötzlich über einen Zeitraum von sechs Monaten um außergewöhnlich weitere zwei Prozent abfiel, um bis zum Ende der Mission für weiteres halbes Jahr auf diesem Niveau zu verbleiben (siehe Grafik).

Das Weltraumteleskop "Kepler" Foto: NASA

"Mysteriösester Stern unserer Galaxie"

Bisher habe man bei keinem weiteren Stern eine vergleichbar "dramatische Abschwächung" der Helligkeit in gerade einmal sechs Monaten bzw. eine Gesamtabschwächung von drei in vier Jahren beobachten können, berichten Simon und Monet im Fachjournal "Astrophysical Journal". Kein Wunder also, dass mancher Wissenschaftler KIC 8462852 schon jetzt als den "mysteriöseste Stern unserer Galaxie" bezeichnet.

"Die plötzliche Abschwächung binnen nur sechs Monaten könnte zunächst noch am ehesten durch eine Kollision oder das Auseinanderbrechen eines Planeten oder Kometen in dem System um den Stern erklärt werden, durch die kurzfristig eine Staub- und Trümmerwolke (siehe Bild unten) entstanden sein könnte. Allerdings kann dieses Szenario die Abschwächung während der ersten drei Beobachtungsjahre (mit "Kepler", Anm.) und noch weniger jene erklären, wie sie seit dem 19. Jahrhundert beobachtet werden kann", sind sich Simon und Monet einig.

Künstlerische Illustration eines zerbrechenden Kometen Foto: NASA

Stern sorgt 2015 für wilde Alien- Spekulationen

Im Herbst vergangenen Jahres hat das Leuchtverhalten von KIC 8462852 für wilde Spekulationen in amerikanischen Medien gesorgt - krone.at berichtete . Nicht zuletzt, weil ein renommierter US- Astronom spekulierte, die mysteriösen Helligkeitsschwankungen könnten von einem "Schwarm außerirdischer Artefakte" herrühren - etwa gigantischen, von Aliens gebauten Sonnenkollektoren, die den Stern umkreisen.

Lesen Sie auch: Ferner Stern sorgt für wilde Alien- Spekulationen