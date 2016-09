Seltene Einigkeit: Clinton und Trump mögen Merkel

Normalerweise liegen sie bei sämtlichen Themen über Kreuz - aber beim Lieblingspolitiker im Ausland sind sich die US- Präsidentschaftskandidaten Hillary Clinton und Donald Trump einig: Von Reportern in Chicago danach befragt sagte Clinton am Donnerstag, eine ihrer liebsten politischen Anführer in der Welt sei die deutsche Kanzlerin Angela Merkel. Trump meinte, Merkel sei eine "wirklich großartige" Führungspolitikerin.