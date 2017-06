Selfies vor Hochhaus- Ruine sorgen für Empörung

Geschmackloser geht es wohl kaum: Selfie- Touristen fotografieren sich selbst vor der abgebrannten Ruine des Grenfell Towers in London, in dem mindestens 79 Menschen ihr Leben ließen. Anrainer des Hochhauses, das vor knapp einer Woche in Vollbrand stand , sind entsetzt und fordern in sozialen Medien und auf Plakaten, von den unpassenden Fotos Abstand zu nehmen.