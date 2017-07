"Selfie - während meine Schwester ihr Kind kriegt"

Dieses Selfie ist ein Traum! Gemacht wurde es von Kat Armendariz, die es mit dem Titel "SELFIE! While my sister is about to shove a baby out her vag!" veröffentlichte. Ja, genau: Die 28- Jährige findet es zum Schießen, wie ihre Schwester in den Wehen liegt. Warum, erklärt sie selber.