"Selfie- Dad" hängt Tochter in User- Fehde ab

Burr Martin und Cassie haben ihren kleinen Wettkampf auf ihren Instagramseiten therealburrmartin und cassiethegypsy laufen. Die Tochter stellt ein sexy Selfie von sich online, der Papa macht es nach - und lässt sich davon zur Freude ihrer Follower weder von seinem stattlichen Bauch noch von den manchmal peinlichen Posen abhalten.

Innerhalb kürzester Zeit wuchs die Zahl seiner Follower auf mehrere Zehntausend an. Mittlerweile hat er sogar 100.000 Fans - und damit fast doppelt so viele wie Tochter Cassie. Da half auch das Posting Martins nicht, in dem er schrieb: "Cassie hat mich um ein 'Elfmeterschießen' gebeten, um mehr Follower zu bekommen, weil HAHA! Ich habe mehr. Also ... wenn ihr wollt ... seht euch ihre Seite an. ... Ach, Mann! Was macht man nicht alles für seine Kinder?"