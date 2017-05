Seelöwe reißt kleines Mädchen unter Wasser

Die Seelöwen am Stevenston Fisherman Wharf in Richmond bei Vancouver sind eine echte Attraktion und ziehen täglich viele Touristen, aber auch Einheimische an. Doch dass die Robbenart alles andere als ein Kuscheltier ist, das hat nun ein kleines Mädchen am eigenen Leib erfahren müssen. Gemeinsam mit seiner Familie war dieses nämlich gekommen, um die Seelöwen zu beobachten und auch zu füttern. Ein Student filmte, wie der Seelöwe zuerst im trüben Wasser beim Dock seine Runden dreht und die Brocken frisst, die die Familie ihm zuwirft.

Dann bahnt sich das Drama an: Zuerst springt der Seelöwe am Dock in die Höhe, das Mädchen weicht erschrocken zurück. Als es sich kurz darauf jedoch auf den Rand des Docks setzt, passiert das Unglaubliche: Der Seelöwe springt in die Höhe, packt die Kleine an ihrem Kleid und reißt sie mit sich ins Wasser. "Oh mein Gott!", schreien die Menschen an Land. Beherzt springt ein Mann ins Wasser und greift nach dem Mädchen, das unter Wasser gezogen wurde. Der Seelöwe lässt von seinem Opfer ab.

"Wie dumm können einige Leute sein?"

Andrew Trites, Direktor der Abteilung Meeressäugetiere an der Universität von British Columbia verrät dem kanadischen Sender CBC, dass dem Tier natürlich kein Vorwurf zu machen sei. "Meine erste Reaktion auf das Video war: Wie dumm können einige Leute sein, dass sie Wildtieren nicht mit dem notwendigen Respekt begegnen?", erklärt dieser. Seelöwen seien "keine Zirkusartisten. Sie sind nicht trainiert, in der Nähe von Menschen zu sein."

Offenbar aber habe sich dieser Seelöwe daran gewöhnt, dass Menschen ihn füttern. "Das Mädchen sitzt mit dem Rücken zum Seelöwen und ich habe den Eindruck, dass der Seelöwe einen Teil ihres Kleides sieht und meint, dass es Futter ist." Er hofft, dass dieser Clip Menschen deutlich mache, dass wilde Tiere nicht gefüttert werden sollten. "Haltet Distanz, beobachtet die Tiere, aber lässt wilde Tiere wilde Tiere sein."