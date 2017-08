Seeflöhe fressen sich in Beine von Australier (16)

Wenn man sich die Wunden an den Füßen des 16- jährigen Sam Kanizay ansieht, könnte man meinen, ein Hai, eine Qualle oder ein Stachelrochen hätte den Schüler attackiert. Doch die Angreifer, die den Australier im Meer vor der Küste von Melbourne angegriffen hatten, sind nur wenige Millimeter groß. Seeläuse haben sich in das Fleisch des jungen Mannes genagt - erst 18 Stunden nach dem Vorfall hörten die Blutungen an den Füßen schließlich auf.