Seebeben in der Ägäis zerstörte ganzes Dorf

Nach dem schweren Seebeben in der Ägäis sind am Dienstag die Schäden in ihrem vollen Umfang ans Tageslicht gekommen. Das 700- Einwohner- Dorf Vrisa auf der Insel Lesbos ist zu 80 Prozent zerstört, teilte der Chef der Organisation für den Erdbebenschutz Griechenlands (OASP), Efthymios Lekkas, im Staatsfernsehen ERT mit. Das Beben hatte am Montag ein Menschenleben auf Lesbos gefordert, elf Menschen wurden auf der griechischen Insel verletzt.