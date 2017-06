Secret Service: "Keine Aufnahmen von Gesprächen"

Eine Überprüfung habe ergeben, dass solche Aufzeichnungen nicht existierten, schrieb der für den Schutz des Präsidenten zuständige Sicherheitsdienst am Montag an das "Wall Street Journal". Die Zeitung hatte vor dem Hintergrund des Streits zwischen Trump und Ex- FBI- Chef James Comey eine Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz an den Secret Service gestellt.

Comey war im Mai von Trump gefeuert worden. Nach der Entlassung drohte Trump dem Ex- FBI- Chef mit angeblichen Gesprächsmitschnitten. Comey solle "besser hoffen, dass es keine 'Aufzeichnungen' unserer Gespräche gibt", schrieb Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter - und deutete damit ominös an, dass der Inhalt dieser Gespräche nicht für ihn selbst, sondern für Comey gefährlich sein könnte.

Comey fühlte sich unter Druck gesetzt

Am Donnerstag hatte Comey den US- Präsidenten bei einer Anhörung vor dem Geheimdienstausschuss des Senats schwer belastet. Er schilderte unter Eid, wie er sich vom Präsidenten wegen der FBI- Ermittlungen zu den Russland- Verbindungen von Trumps Wahlkampfteam unter Druck gesetzt fühlte.

Trump erklärte sich am Freitag bereit, ebenfalls unter Eid auszusagen, und nannte Comey einen Lügner. Auf die Frage eines Reporters, ob er Mitschnitte der Gespräche mit Comey als Beleg für seine Vorwürfe vorweisen könne, antwortete Trump, er werde sich dazu "vielleicht in sehr naher Zukunft" äußern.

Ex-FBI-Chef James Comey Foto: AFP

Gespräche im Weißen Haus heimlich mitgeschnitten

Ob es tatsächlich solche Mitschnitte gibt, ist auch nach der Stellungnahme des Secret Service völlig unklar. In den 1960er- und 1970er- Jahren hatte der Secret Service heimlich Gespräche der US- Präsidenten John F. Kennedy und Richard Nixon mitgeschnitten. Es ist jedoch auch möglich, dass andere Verantwortliche im Weißen Haus oder sogar Trump selbst Gespräche aufzeichnen.

Trumps Sprecher Sean Spicer lehnte eine Stellungnahme dazu am Montag erneut ab. "Ich denke, der Präsident hat am Freitag sehr klar gemacht, dass er so bald wie möglich darauf zurückkommen wird", sagte Spicer. Trump werde das Thema weiter erörtern, wenn er dazu "bereit" sei.

Donald Trump Foto: AP

Justizminister wird befragt

Die US- Geheimdienste werfen Russland eine Einmischung in den Präsidentschaftswahlkampf zugunsten Trumps vor. Moskau dementiert dies entschieden. Am Dienstag steht in der Russland- Affäre eine weitere brisante Anhörung im Senat auf dem Programm: Nach Comey wird Justizminister Jeff Sessions vom Geheimdienstausschuss befragt. Dabei wird es um die Umstände von Comeys Entlassung gehen. Der Justizminister dürfte aber auch zu seinen Kontakten zum russischen Botschafter befragt werden, die er während seines Nominierungsverfahrens verschwiegen hatte.

Trump erwägt Entlassung von Sonderermittler

Trump erwägt nach Angaben eines Vertrauten, nach Ex- FBI- Chef James Comey auch den in der Russland- Affäre eingesetzten Sonderermittler Robert Mueller zu feuern. Trump ziehe in Betracht, "die Sonderermittlung vielleicht zu beenden", sagte Trumps Freund Christopher Ruddy am Montagabend im Fernsehsender PBS. Persönlich würde er dies jedoch für einen "sehr großen Fehler" halten, fügte Ruddy, der das konservative Nachrichtenportal Newsmax leitet, hinzu. Ein Vertreter des Weißen Hauses sagte, Ruddy spreche nur "für sich selbst" und nicht für die Trump- Regierung. Der Sender CNN berichtete unter Berufung auf eine Trump nahestehende Quelle, dem Präsidenten werde "von vielen Leuten" dazu geraten, Mueller nicht zu entlassen.

Der demokratische Obmann im Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses, Adam Schiff, warnte Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter vor einer Entlassung Muellers. Sollte Trump den Sonderermittler feuern, werde der Kongress ihn umgehend wieder einsetzen, schrieb Schiff. "Verschwenden Sie nicht unsere Zeit", fügte der Abgeordnete an Trump gewandt hinzu.