Sechsjähriger von Autodieben entführt und getötet

Grausame Szenen haben sich in der Nacht auf Donnerstag im US- Bundesstaat Mississippi abgespielt: Autodiebe entführten ein Auto, in dem ein sechsjähriger Bub schlief, von einem Supermarktparkplatz. Die drei Verdächtigen - allesamt Teenager - ließen das Kind aber nicht laufen, sondern erschossen es kaltblütig.