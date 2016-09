Sechs Verletzte bei Massenkarambolage auf A4

Serienunfall in der Nacht auf Freitag auf der Ostautobahn in Niederösterreich: Nach der Kollision zweier Pkws kam es auf der A4 bei Fischamend zu einer regelrechten Kettenreaktion. Insgesamt acht Fahrzeuge - zuvor war noch von 16 die Rede gewesen - waren schlussendlich in die Karambolage verwickelt. Sechs Menschen wurden verletzt, zwei von ihnen schwer. Österreichische Lenker waren nicht involviert.