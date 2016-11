Sechs Tote nach "Asthma- Gewitter" in Australien

Es war, als hätte ein Elefant einen Fuß auf meiner Brust, wird David McGann, der ebenfalls unter starken Atembeschwerden litt, auf der Website des öffentlich- rechtlichen Senders ABC zitiert. Fünf Opfer des "Asthma- Gewitters" lagen auch am Sonntag noch auf der Intensivstation, drei von ihnen kämpften um ihr Leben.

Spitäler und Rettungskräfte überfordert

Der Ansturm von Menschen mit akuten Asthma- Beschwerden überforderte auch die Spitäler und Rettungskräfte der Stadt. Der Sturm sei eine "Erinnerung" daran, dass die Regierung die Rettungsdienst ausbauen müsse, sagte der Regierungschef des Bundesstaates Victoria und kündigte an, umgerechnet 351 Millionen Euro in des Ausbau des Rettungsystems zu investieren.

Der Sturm hatte Anfang der Woche Weidelgraspollen zum Platzen gebracht und über der zweitgrößten Stadt des Landes verteilt. Die allergenen Partikel drangen tief in die Lungen ein und lösten bei zahlreichen Menschen Asthmaanfälle aus. Rund ein Drittel der rund 8500 Patienten, die mit Beschwerden in Krankenhäuser der australischen Metropole eingeliefert wurden, hatten zuvor noch niemals derartige Probleme geklagt, berichteten australische Medien.

Phänomen wurde 1987 erstmals dokumentiert

Zum ersten Mal wurde das Wetterphänomen "Asthma- Gewitter" im Jahr 1987 in Melbourne beobachtet und dokumentiert. Ähnliche Berichte von einem drastischen Anstieg von Asthma- Beschwerden wurden seither auch aus Großbritanien, Kanada, den Vereinigten Staaten und Italien gemeldet.

Wie Forscher im Rahmen einer bereits 2007 veröffentlichten Untersuchung herausgefunden haben, müssen mehrere Faktoren zusammentreffen, damit ein derartiges "Asthma- Gewitter" ausgelöst wird. Zum einen bedarf es einer großen Menge an Gräserpollen oder Pilzsporen, zum anderen braucht es einen starker Sturm, der das allergene Material in bewohnte Gebiete weht. Notwendig sei zudem z.B. Wasser, das die Ähren oder Pilzsporen aufbricht und solcherart feinste allergene Partikel freisetzt, so die Wissenschaftler.