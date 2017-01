Sechs Tote bei Hubschrauberabsturz in Italien

Eine Gruppe von Bergrettern hat sich auf die Suche nach dem abgestürzten Hubschrauber gemacht. An Bord befanden sich zwei Ärzte, Sanitäter sowie der Skifahrer, der geborgen worden war. Das Wrack wurde unweit von Campo Felice lokalisiert. Wegen des dichten Nebels und niedriger Wolken sei die Suche nach dem Wrack problematisch, berichteten italienische Medien.

In der Region - konkret in der Gemeinde Farindola - hat in der vergangenen Woche eine Lawine, die von mehreren Erdbeben ausgelöst worden war, das Hotel Rigopiano verschüttet. Aus den Ruinen des Gebäudes sind in der Nacht auf Dienstag mehrere Leichen geborgen worden. Die Zahl der Todesopfer stieg damit auf zwölf, teilten die Rettungsmannschaften mit. Weitere 17 Personen werden noch vermisst.