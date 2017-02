Sechs Teenager tot: Es war das Stromaggregat

Überraschende Wende im Fall der sechs tot in einem Gartenhaus aufgefundenen Teena­ger: Die Ermittler gehen nun davon aus, dass ein Stromaggregat und nicht der Ofen den tödlichen Kohlenmonoxid- Ausstoß verursacht hat. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag in Würzburg mit. Das mit Benzin betriebene Gerät hätte demnach nicht in Innenräumen betrieben werden dürfen.