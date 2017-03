Sechs Standorte gerettet, einer muss fix schließen

Kinder, Pädagogen und Eltern können aufatmen: Laut einem Facebook- Posting von Betreiber Robert Wrabel konnten für vier Standorte neue Trägerorganisationen gefunden werden. Weitere zwei sollen am Donnerstag übernommen werden.

Obmann Robert Wrabel Foto: Gerhard Bartel

Offen bleibt die Zukunft der Kindergärten in der Aspernbrückengasse und Penzinger Straße. Lichter aus heißt es in der Taborstraße. Wer die neuen Betreiber sind, wollte Wrabel nicht beantworten. Details würden "nicht mehr an die Öffentlichkeit kommuniziert".

Wie berichtet , stellte die MA 10 die Fördergelder für den Verein Oase des Kindes ein, weil Wrabel seine Geldgeber verheimlicht hatte.

Isabella Kubicek, Kronen Zeitung