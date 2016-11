"Sechs- Punkte- Spiel!" Rapid zum Siegen verdammt

Nach zuletzt drei Pflichtspiel- Niederlagen in Folge wäre es für Rapid an der Zeit, in die Erfolgsspur zurückzukehren. Die erste Gelegenheit dazu bietet sich heute um 16.30 Uhr im Heimspiel gegen den Bundesliga- Tabellenführer Sturm Graz. (Im Video oben die 1:2- Niederlage Rapids im jüngsten Meisterschaftsspiel in Salzburg).