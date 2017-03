Sechs Monate Pause! Aber Veith will zu Olympia

Anna Veith wird nach ihrer Knieoperation am Dienstag eine mindestens sechsmonatige Skipause einlegen müssen. Dies teilte ihr behandelnder Arzt Christian Hoser am Donnerstag bei einer Pressekonferenz mit dem Skistar in der Privatklinik Hochrum mit. Die Olympischen Spiele im Februar 2018 "werden sich ausgehen", zeigte sich Hoser optimistisch. Veith selbst will sich kein Zeitlimit setzen. (Im Video oben sehen Sie Veiths Reaktion bei der Ski- WM auf die Goldmedaille ihrer Kollegin Nici Schmidhofer.)