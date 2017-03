Sechs MiG- 29 geschenkt: Putin rüstet Serbien auf

D

MiG-29-Kampfflugzeuge bei einer Flugshow Foto: AFP

Massive Entlastung für serbisches Budget

Demnach scheint Putin in Geberlaune zu sein, denn er rüstet Serbien offenbar auch mit 20 Panzern sowie 30 gepanzerte Patrouillenfahrzeuge zur Verfügungebenfalls geschenkt! Im Gegensatz zu den MiG- 29 , die nach ihrer Lieferung adaptiert werden und noch vor Jahresende zum Einsatz kommen, wurden keine Angaben zum Lieferdatum gemacht.

Die Geschenke aus Russland entlasten das serbische Budget massiv und dürften dem sich im Wahlkampf befindlichen - am Sonntag stehen in Serbien Präsidentenwahlen an - Vucic in seiner Heimat Auftrieb verleihen. Zum Vergleich: Österreich musste für 15 Eurofighter noch fast zwei Milliarden Euro hinblättern, die an dem Deal beteiligten Politiker stehen noch heute massiv in der Kritik, es gibt einen parlamentarischen U- Ausschuss.

MiG-29-Kampfflugzeuge im Formationsflug Foto: AFP

Großzügige "Spende" Russlands an Serbien

Dem serbischen Verteidigungsministerium zufolge war mit den Russen für die Kampfflugzeuge ursprünglich ein Kaufpreis von rund 48 Millionen Euro pro Stück ausverhandelt worden. Dieser halbierte sich später auf die Hälfte, ehe man sie nun als "Spende" entgegennehmen darf.

Wladimir Putin und Aleksandar Vucic Foto: AP

Es handelt sich in Serbien um die erste Beschaffung von Kampfflugzeugen seit 25 Jahren. Der EU- Beitrittskandidat Serbien hatte sich Ende 2005 zur militärischen Neutralität verpflichtet. Belgrad lehnt es nach wie vor ab, sich den EU- Sanktionen gegen Moskau anzuschließen und ist auch gegen einen Beitritt zur NATO.

Putin wünscht Vucic viel Erfolg für die Wahl

Premier Vucic gilt für die Präsidentenwahl als klarer Favorit, der Besuch in Moskau und die Geschenke aus Russland dürften die Ausgangslage Vucics weiter stärken. Laut Belgrader Medienberichten wünschte Putin bei einem Besuch Vucics in Moskau den "aktuellen serbischen Behörden" viel Erfolg für die Wahl.