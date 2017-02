Sechs brutale Räuber von Polizei geschnappt

Selbst hartgesottene Ermittler schütteln über die Brutalität, mit der die Verdächtigen vorgegangen sind, den Kopf. Fünf der mutmaßlichen Serientäter zerrten am 8. Oktober 2016 einen 19- Jährigen bei Deutsch- Wagram in Niederösterreich aus seinem Mercedes, traten auf ihn ein, sperrten ihn in den Kofferraum und stahlen Bankomatkarten und Handy. Bevor sie mit seinem Pkw flüchteten, bedrohten die Räuber ihr verletztes Opfer mit Mord und pressten die Bankomat- Codes heraus.

Foto: APA/HANS PUNZ, LPD NÖ

Foto: APA/HANS PUNZ, LPD NÖ

54- jährigen Wiener brutal überfallen

Wenige Tage später überfielen vier Bandenmitglieder einen 54- jährigen Wiener. Direkt vor seiner Arbeitsstelle in Simmering prügelten sie den Mann bewusstlos und flohen mit seinem Auto. Das schwer verletzte Opfer wurde einfach in einer Seitengasse abgelegt. Zudem dürfte Haupttäter Dragan P. mit Komplizen ein Ehepaar in Wien beraubt und in einer Lagerhalle in Wiener Neustadt festgehalten haben.

Ermittler der Landeskriminalamtes Niederösterreich konnten gemeinsam mit rumänischen Beamten sechs Verdächtige verhaften. Sie sitzen in Rumänien und Österreich im Gefängnis. Nach einem Täter wird noch gefahndet.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei unter der Telefonnumer 059/133- 30- 3333 erbeten.

Dragan Roberto P. und sein Banden-Kollege Florin-Madalin M. Foto: LPD NÖ

Lukas Lusetzky und Christoph Budin, Kronen Zeitung