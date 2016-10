Sebastian Vettel rastet aus: "Fuck off, Charlie!"

So einen Ausraster von Sebastian Vettel gab es zumindest vor laufender TV- Kamera noch nie! In der letzten Runde des Formel- 1-Grand Prixs von Mexiko wurde der Deutsche von Max Verstappen, der quer durch das Gras abgekürzt hatte, nicht auf Platz drei vorgelassen und wütete: "Fuck off, Charlie!", brüllt er in den Funk in Richtung FIA- Rennleiter (Video oben). Im Nachhinein bekam Vettel Platz drei zugesprochen. Ein Kniefall vor dem Superstar? Ricciardo, der wie in Austin Vierter wurde: "Vettel verdient es nicht, auf dem Podium zu stehen!"