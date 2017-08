Schwimmtrainerin rettet Bub (5) vor dem Ertrinken

Ein Hoch auf unsere Freiwilligen! Eigentlich ist die Dienststelle der Wasserrettung am Badesee Oedt wochentags gar nicht besetzt - doch Sandra Grünwald und zwei Kollegen öffneten sie in ihrer Freizeit, weil es ein heißer Badetag war und dann immer Gefahren drohen.

Bald darauf sah die Wasserretterin und Kinderschwimmtrainerin einen fünfjährigen Buben unbeaufsichtigt in Ufernähe spielen: "Ich bin sofort hingerannt, als er ins Wasser ging. Es war viel zu tief für ihn. Als ich ankam, war er schon in Not und drohte unterzugehen", so die 32- Jährige.

Foto: Wasserrettung Traun

"Er war im Schock und ganz ängstlich"

Sie zog das Kind mit einem Ruck aus dem See und ging mit ihm ans Ufer: "Er war im Schock und ganz ängstlich. Da kam schon die Mama dahergerannt, sie hat ihn schon gesucht und hat sich tausendmal bedankt." Nach einer kurzen Untersuchung war klar, dass dem kleinen Ausreißer nichts fehlte.

Eine Lektion gab es für die ausländische Mutter: "Ich habe ihr erklärt, warum das sehr gefährlich ist. Schwimmhilfen hatte sie schon dabei, aber der Sohn hat sie nicht getragen."

Jasmin Gaderer, Kronen Zeitung