Schwimm- Star "geht fremd": Manaudou nun Handballer

Manaudou gewann in London 2012 Olympia- Gold über 50 m Kraul. Heuer in Rio wurde er über 50 m Kraul und mit der Staffel Zweiter. Bauer spielt seit Sommer für Aix und startete am vergangenen Wochenende mit einem 29:28- Sieg über Selestat in die Saison.

28.09.2016, 08:36 AG/red