"Schweres Foul": Taboga legt Lebensbeichte ab

Wettmafia, Doping, Schwarzgeld - die Gedanken des Ex- Bundesligaprofis Dominique Taboga kreisen immer um diese Gedanken! In seinem neuen und aufsehenerregenden Buch "Schweres Foul" legt der in Wien geborene Kicker nun seine Lebensbeichte ab: "Irgendwie ist es ein Wunder, dass ich noch lebe."