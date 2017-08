Schweres Bergunglück in Salzburg: Fünf Tote!

Kurz nach 10 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Der Rettungshubschrauber brachte den überlebenden Schwerverletzten in das Unfallkrankenhaus Salzburg. Der erste der tödlich verunglückten Bergsteiger sei laut Martin Reichholf von der Bezirkshauptmannschaft Zell am See inzwischen mit dem Polizeihubschrauber Libelle geborgen worden.

Wie es zu dem Unglück kam, ist derzeit noch unklar. Die Alpinpolizei ist dabei, den Unfallhergang zu erheben. Auch über die Identität sowie die Herkunft der Opfer ist momentan nichts bekannt.

"Einsatzkräfte zu Fuß durch unwegsames Gelände"

Der Unfallort befindet sich rund eineinhalb Kilometer südlich der Zittauerhütte auf 2328 Metern Seehöhe in der Reichenspitzgruppe beim Wildgerloskees in Krimml, wobei sich die Bergung als schwierig gestaltet. "Die Einsatzkräfte müssen durch unwegsames Gelände zu Fuß gehen, um an die Unglücksstelle zu kommen", schilderte Reichholf. Zudem herrsche starke Steinschlaggefahr.

"Gestein dort sehr locker"

Die Bergsteiger dürften unterhalb eines Gletschers, der auf über 3000 Metern Seehöhe liegt, verunglückt sein. Dort habe sich laut Reichholf früher noch der Gletscher befunden, der sich nun aber zurückgezogen habe. Daher sei dort das Gestein sehr locker.

Foto: APA

Viele Faktoren bei Seilschaft wichtig

Laut Hermann Spiegl, Landesleiter der Bergrettung Tirol sei es zwar grundsätzlich die richtige Wahl gewesen, angeseilt zu gehen. Es sei aber schwierig, den Seilverlauf so zu wählen, dass er passt. Wichtig ist dabei, dass alle Mitglieder der Seilschaft stets darauf gefasst sind, dass jemand stürzen könnte.

Foto: APA

Durch die gestiegene Anzahl an Menschen, die in den Bergen unterwegs sind, sei generell zwar auch ein Anstieg an Bergunfällen zu verzeichnen, jedoch nicht in demselben Ausmaß. "Bei den Pionieren früher hat es noch mehr dramatische Unfälle gegeben, aber durch die bessere Ausrüstung und teilweise auch das bessere Wissen der Bergsportler sind diese sehr zurückgegangen", sagte Spiegl. Bei dem Unfall am Sonntag in Salzburg müsse auch "sehr viel Pech" dabei gewesen sein.