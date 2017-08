Schwere Verluste für Kern - Kurz zieht allen davon

Für die ÖVP und ihren Chef Sebastian Kurz läuft es bisher richtig gut im Wahlkampf, für die SPÖ nicht. Das spiegelt sich nicht nur in den aktuellen Umfragen , sondern auch im APA/OGM- Vertrauensindex wider. Kanzler und SPÖ- Chef Christian Kern verlor in den Sommermonaten auf jetzt 13 Punkte. ÖVP- Chef Sebastian Kurz, ohnehin Erster, legte noch etwas zu und bekam fast doppelt so viele Vertrauenspunkte wie Kern.