Schwere Stürze im Zauchensee- Training

Wenig später kam die mit Startnummer 15 fahrende Ungarin Edit Miklos zu Sturz. Auch hier musste der Rettungshubschrauber zum Einsatz kommen. Nach einer deutlichen Wetterbesserung herrschen am Sonntag aber erstmals gute Bedingungen.

Bestzeit- Sensation mit Ledecka vor Scheyer

Eine schneller werdende Piste hat im einzigen Training für eine Riesen- Überraschung gesorgt. Schnellste war mit Startnummer 49 in 1:22,24 Minuten die Ski fahrende Snowboarderin Ester Ledecka aus Tschechien vor den beiden jungen Österreicherinnen Christine Scheyer und Sabrina Maier. Lindsey Vonn kam über Platz 38 nicht hinaus.

Nachdem an den drei Tagen zuvor wegen Neuschnees alles abgesagt hatte werden müssen, endete das einzige Training am Sonntag erst knapp eine halbe Stunde vor der für 12.15 Uhr anberaumten Abfahrt.

Vonn- Comeback

Olympiasiegerin Vonn wiederum kehrt in Österreich nach langer und verletzungsbedingter Abwesenheit in den Weltcup zurück. Landsfrau Julia Mancuso war zwar ebenfalls in Zauchensee, sie lässt sich mit ihrem Comeback aber noch Zeit.

Ergebnis:

1. Ester Ledecka (CZE) 1:22,24 Min.

2. Christine Scheyer (AUT) 1:22,65

3. Sabrina Maier (AUT) 1:22,99

4. Priska Nufer (SUI) 1:23,25

5. Nicol Delago (ITA) 1:23,26

6. Michaela Wenig (GER) 1:23,41

7. Lara Gut (SUI) 1:23,54

8. Tina Weirather (LIE) 1:23,62

9. Sandra Coletti (MON) 1:23,66

10. Michelle Gisin (SUI) 1:23,68.

Weiter:

18. Mirjam Puchner (AUT) 1:24,15

20. Eisabeth Görgl (AUT) 1:24,18

22. Tamara Tippler (AUT) 1:24,23

23. Stephanie Venier (AUT) 1:24,26

25. Nicole Schmidhofer (AUT) 1:24,37

30. Ilka Stuhec (SLO) 1:24,60

34. Rosina Schneeberger (AUT) 1:24,82

38. Lindsey Vonn (USA) 1:24,95

44. Ramona Siebenhofer (AUT) 1:25,20

Ausgeschieden: Edit Miklos (HUN), Nadia Fanchini (ITA)